Fondurile de pensii, principalii investitori romani care au de recuperat bani, incearca sa obtina, cu sprijinul MAE, Ministerului Finantelor si ASF, o derogare din partea SUA, care ar permite bancii rusesti sa plateasca folosind active pe care le are blocate in sistemul finaniar din statele UE. „Este o problema pe care am discutat-o si cu omologul meu belgian, Vincent van Peteghem, in contextul participarii la Ecofin, care ne-a transmis ca o va da mai departe catre Trezorerie. Atat Ministerul Finantelor, cat si entitatile private din Romania au abordat OFAC (parte a Trezoreriei SUA, n.r.) cu privire…