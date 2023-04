Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Adrian Caciu a declarat, miercuri, despre impozitarea salariilor ce depasesc salariul sefului statului, ca nu exclude absolut niciun fel de posibilitate, dar nu in momentul asta ar trebui introdusa discutia despre impozitare, ci justetea unor masuri de cheltuire a banului public. Despre majorari…

- ”Nu va asteptati ca acest guvern sa taie bani de la cetateni, dar sa gaseasca o forma de echitate sociala, de justitie sociala, asta pot sa va asigur ca pentru asta lucram”, a spus ministrul la Palatul Victoria. Despre impozitarea salariilor bugetarilor care depasesc salariul presedintelui, Adrian Caciu…

- Salariații societații de transport public local din municipiul Suceava (TPL) vor beneficia de o majorare salariala de 10%, in urma negocierilor purtate cu conducerea. Anunțul a fost facut de catre primarul Sucevei, Ion Lungu, care a precizat ca l-a mandatat pe directorul TPL, Gabriel Petruc, sa ...

- Salariile personalului didactic, nedidactic si auxiliar din judetul Iasi au fost virate la timp, in ciuda intarzierilor Ministerului Educatiei. Secretarele si contabilii au depus adevarate eforturi in ultimele zile pentru ca salariatii sa isi poata primi banii pana pe 14 februarie. „Din datele pe care…

- Ministrul Finantelor a fost intrebat dupa sedinta de Guvern daca pentru anul 2024 sunt avute in vedere noi cresteri de taxe si eliminari ale facilitatilor fiscale pentru anumite sectoare. “Eu v-am spus destul de clar si am fost destul de clar ca in 2023 si in 2024 o ajustare masiva nu va mai avea loc,…

- Prioritatea Romaniei trebuie sa fie lupta cu inflatia, cu scumpirile, spune Catalin Drula, presedintele USR, care sustine ca erodarea salariilor, a economiilor trebuie oprita. „Cred ca prioritatea Romaniei sunt scumpirile, aceste creșteri ale prețurilor care nu se mai opresc, erodarea salariilor, erodarea…

- Federatia Sanitas va organiza actiuni de protest care se vor desfasura gradual, in baza si conform noii legi a dialogului social, pana la solutionarea revendicarilor si imbunatatirea semnificativa a situatiei membrilor de sindicat, potrivit unui comunicat al sindicatului.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca isi doreste „foarte mult” ca fostul premier Mihai Tudose, actual europarlamentar, sa intre in guvern in luna mai, atunci cand va avea loc „rotativa” la guvernare și vor fi inlocuiți premierul și o parte dintre miniștri, potrivit Hotnews. Intrebat, luni seara, la…