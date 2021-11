Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat marti seara ca de la 1 ianuarie va intra in vigoare noul punct de pensie si, tot in luna ianuarie, pensionarii cu venituri intre 1.000 si 1.600 de lei vor primi un ajutor de 1.200 de lei care poate fi folosit pentru cumparaturile zilnice. Ministrul a precizat…

- CREȘTERI masive la PENSII, de la 1 ianuarie: Ministrul de Finanțe a reconfirmat ca seniorii vor avea punctul de pensie majorat CREȘTERI masive la PENSII, de la 1 ianuarie: Ministrul de Finanțe a reconfirmat ca seniorii vor avea punctul de pensie majorat Noul ministru de Finanțe, Adrian Caciu, a reconfirmat…

- „De la 1 ianuarie intra in vigoare creșterea punctului de pensie la 1.586 de lei, acel ajutor de 1.200 de lei, pensia minima de 1.000 de lei. Nu este a 13-a pensie, ci un sprijin pentru familiile cu venituri mici, pensionarii care au pensiile intre 1.000 și 1.600 de lei.Sprijinul va fi pentru ca fiecare…

- Adrian Caciu a declarat, duminica, la Antena 3, ca bugetul tarii este o chestiune foarte concreta. “Bugetul tarii nu este o chestiune de incertitudine, bugetul este destul de….nu de rigid, dar este o chestiune foarte concreta, adica banii sunt acolo, dar regula, asa cum vedem in multe ocazii nu sunt…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu a semnat, vineri, acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența, incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Banii vor veni in 10 tranșe, iar prima rata va fi de aproape 2 miliarde de euro, anunța Ministerul…

- De luni, 25 octombrie, intra in vigoare noi restricții in Romania . Carantina de noapte este instituita intre orele 22.00 – 5.00, iar magazinele se inchid la ora 21.00. Autoritațile au decis ca toate magazinele sa se inchida la aceeași ora, 21.00, incepand de luni, 25 octombrie. Regula se aplica și…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru consumatorul vulnerabil, care va intra in vigoare de la 1 noiembrie 2021. Iata care va fi sprijinul statului!

- Sprijinul din sezonul rece pentru consumatorii vulnerabili va crește de 6 ori fața de subvenția acordata in prezent, a spus ministrul Muncii, Raluca Turcan. Invitata in emisiunea Ora de Profit la Prima TV, ministrul Muncii, Raluca Turcan a anunțat ca ajutoarele din acest an vor fi de 6 ori mai mari…