- ​Din OUG 114 dispare taxa bancara, a anunțat vineri, Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, care a precizat ca trebuie modificate atât OUG 114/2018, cât și OUG 14/2019. “Se elimina începând cu anul viitor”, a spus el.În ședința de Guvern…

- Sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative, iar Guvernul va incerca sa corecteze vineri o mare parte dintre inechitati, iar restul in cursul anului urmator, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Sistemul de pensii administrate privat…

- Cițu: Sistemul de pensii private a suferit cateva socuri negative in ultimii ani, Guvernul va incerca sa corecteze vineri o parte dintre inechitati Sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative, iar Guvernul va incerca sa corecteze vineri o mare parte dintre…

- Problema demografica bate la ușa, iar siste​mul de pensii a fost o preocuparea a mea personala, dar și a noastra, susține Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, la o dezbatere organizata de CFA România. "Sistemul de pensii a fost o preocuparea a mea personala, dar și a noastra,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a vorbit luni, in cadrul unei conferinte despre cum se vor desfasura reducerile de personal din sistemul public. El a mentionat ca din fiecare minister vor pleca oameni, insa deocamdata nu se stie inca nici cati si nici de unde."Aceste lucruri se fac pe etape, prima…

- Ministrul Finanțelor anunța “vești bune” in privința OUG 114, in urmatoarele zile: „Scaderea cresterii economice de la 5,5% la 4% se datoreaza in mare parte acestei ordonante” In urmatoarele zile va exista o solutie pentru Ordonanta 114/2018, care va fi prezentata public de premierul…

- Practica de a ascunde sub pres gunoiul, de a arunca facturile in viitor, se opreste in acest moment, iar prin rectificarea aprobata joi a trebuit sa suplimentam partea de cheltuieli, pentru ca altfel companiile din sectorul privat, cetatenii, pensionarii nu si-ar fi primit banii pe care ii meritau,…