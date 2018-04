Stiri pe aceeasi tema

- "ANAF nu va mai emite Decizii de impunere, ceea ce inseamna ca Declaratia Unica are acest caracter, de titlu executoriu. Lucrurile se simplifica din toate punctele de vedere, deci se simplifica si din acest punct de vedere”, a spus Eugen Teodorovici.„Contribuabilul isi trece el insusi care-i…

- „Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) foloseste direct informatiile din Declaratia 212 pentru a soma neplatitorul, fara a mai fi necesara emiterea deciziilor de impunere, asadar se poate ajunge mai repede la executarea silita", se arata intr-un comunicat transmis luni de companie.…

- Declaratia fiscala unica (Declaratia 212), recent introdusa in legislatie pentru declararea, impozitarea si taxarea veniturilor extrasalariale, va deveni titlu executoriu atunci cand se va atinge scadenta la obligatiile de plata, atentioneaza expertii companiei de consultanta juridica CON-firm.

- Proiectul de lege care priveste eliminarea caracterului de titlu executoriu al contractelor de credit pentru consumatori induce falsa opinie ca debitorii vor fi protejati de o eventuala executare silita de catre institutiile de credit, potrivit unui comunicat al Asociatiei Romana a Bancilor (ARB)…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca, in fiecare an, ANAF cheltuieste zece milioane de euro doar cu plicurile in care trimite prin Posta instiintari contribuabililor si vrea ca acestea sa fie trimise in format electronic, deoarece „nu putem sa tinem o tara pe loc pentru…