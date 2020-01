Ministrul Finanțelor anunță INERENȚA impozitării IT-iștilor: Principiul e bun Angajații din sectorul IT vor beneficia și anul acesta de scutirile de taxe și impozite, a dat asigurari, marți, ministrul Finanțelor, Florin Cițu. Acesta a declarat ca deși principiul egalitații la plata taxelor și impozitelor este bun, anul 2020 nu va aduce modificari la codul fiscal, conform Mediafax. Citește și: In plin SCANDAL pe imprumuturi, Rareș Bogdan SARE in apararea lui Florin Cițu: 'Așa am gasit economia Romaniei' "Discuții putem sa avem multe. Dar pentru anul 2020 nu vom umbla la codul fiscal, dar sunt de principiul pe care l-a enunțat domnul președinte, anunțat anterior… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

