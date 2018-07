Stiri pe aceeasi tema

- Marea Neagra nu este un lac rusesc, este o mare deschisa in care se circula in siguranta, sustine ministrul Apararii, Mihai Fifor, adaugand ca Rusia incearca sa demonstreze ca Marea Neagra este o zona pe care o controleaza. Fifor a subliniat ca Romania se confrunta frecvent cu diverse provocari, in…

- "Dupa anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, in 2014, aceste activitati la Marea Neagra s-au intetit. Romania si aliatii demonstreaza ca Marea Neagra nu este un lac rusesc. Este o mare deschisa, in care se circula in perfecta siguranta. (...) Ori de cate ori iesim la exercitiu, exista un raspuns…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a prezentat, marți seara, strategia de protecție a Romaniei ca membra NATO, susținand ca țara noastra se confrunta zilnic cu provocari din partea Rusiei.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a spus vineri ca sunt frecvente intrarile in spatiul aerian roman ale aeronavelor din Rusia, anuntand ca politia aeriana opereaza in aceste cazuri conform unor proceduri standard, de tip NATO. “Sunt frecvente aceste intrari in spatiul aerian roman din partea unor aparate…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat intr-un interviu pentru The Associated Press ca Romania se confrunta zilnic cu agresiuni din partea Rusiei si este nevoita sa se apere de un val de atacuri cibernetice.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat intr-un interviu pentru The Associated Press ca Romania se confrunta zilnic cu agresiuni din partea Rusiei si este nevoita sa se apere de un val de atacuri cibernetice. „Nu cred ca trece o zi fara o provocare” din partea Rusiei in spatiul aerian sau in apele…

- Romania se confrunta zilnic cu agresiuni rusești in Marea Neagra și este nevoita sa respinga un val de atacuri cibernetice și interferențe politice, a spus ministrul Apararii, Mihai Fifor, intr-un interviu acordat agenției Associated Press.

- Colaborarea Romaniei cu statele partenere aliate, inclusiv bazele si operatiunile militare de pe teritoriul tarii noastre au drept scop sa demonstreze ca "Marea Neagra nu este o mare teritoriala a Federatiei Ruse", a declarat, sambata, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor.Oficialul roman…