- Ministrul Energiei Virgil Popescu a precizat ca Primaria Municipiului Bucuresti este cea mai bogata primarie din Romania, iar ministerul, prin Elcen, a sprijinit mereu PMB in vederea furnizarii agentului termic in Capitala si o va face in continuare. „Problema Primariei Capitalei si a Termoenergeticii…

- Solicitarea oficiala depusa de o companie din grupul Untold de a prelua in concesiune pentru tot restul anului Parcul Izvor din centrul Capitalei ”este o propunere care necesita o discuție”, iar decizia ”e departe de a fi luata”, a declarat miercuri primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, pentru…

- Consilierii generali ai Capitalei au votat, joi dupa-amiaza, o hotarare privind incheierea unor acorduri-cadru de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica pentru reprezentarea intereselor Municipiului Bucuresti, document adoptat in contextul in care Capitala este implicata in peste 10.000…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta masuri pentru imbunatatirea transportului public de noapte, incepand din data de 1 iunie, incluzand modificari de trasee, dar si un program de circulatie previzibil si dotarea vehiculelor cu camere video.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca soția sa, Mirabela, a nascut un baiețel. Cei doi mai au o fetița, Aheea. „Miracolul s-a produs din nou”, a spus el intr-un mesaj postat pe Facebook.

- Nicușor Dan, primarul general la municipiului București, a anunțat ca instituția pe care o conduce a solicitat ca Sala Polivalenta și patinoarul „Mihai Flamaropol” din Capitala sa fie incluse in Programul Național de Construcții de Interes Public. Primaria generala a Capitalei lucreaza cu scopul deblocarii…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut primarului Capitalei, Nicușor Dan sa demisioneze. Scapa bucureștenii, scapa și domnia sa, a spus Ciolacu. Reacția a aparut dupa ce Dan a spus ca ANPC este noua bata a PSD in București deoarece incearca sa bloche

- Gabriela Firea l-a insotit, azi, pe Aurelian Badulescu, pe care-l folosea ca sa insulte adversarii politici, la cununia civila. El a fost viceprimar al Capitalei, in mandatul lui Firea, iar acum este consilier municipal. Badulescu este celebru pentru circul pe care-l organiza in perioada in care Nicusor…