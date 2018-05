Stiri pe aceeasi tema

- Profitul net al companiei ruse de stat Rosneft a crescut de sapte ori in primul trimestru din acest an, la 81 de miliarde de ruble (958 de milioane de lire sterline), datorita pretului mai ridicat al titeiului. Castigurile Rosneft depasesc estimarile analistilor, care se asteptau la 76,8 miliarde…

- Ambasada Rusiei la Londra a anuntat, marti, ca orice eventuala transferare secreta a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, otraviti in Marea Britanie la 4 martie, va fi considerata drept rapire a unor cetateni rusi, informeaza Reuters. Daca cei doi vor…

- Esantionul de agent neurotoxic de conceptie sovietica nivicioc folosit in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, in Anglia, provine dintr-un centru de cercetare militara din sud-vestul Rusiei, dezvaluie Times, scrie Reuters conform News.ro . Potrivit site-ului ziarului…

- SUA intentioneaza sa adopte in aceasta saptamana sanctiuni contra oligarhilor rusi in conformitate cu o lege care vizeaza amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016, in ceea ce ar putea fi cea mai agresiva masura de acest fel impotriva elitei economice ruse, au anuntat miercuri…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord va vizita Moscova saptamana viitoare si se va intalni cu omologul sau rus pe 10 aprilie, a anuntat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe din Rusia, scrie Reuters. Cei doi vor discuta despre legaturile bilaterale dintre cele doua tari…

- Un avocat olandez care a lucrat cu fostul director de campanie al lui Donald Trump a fost condamnat marti la Washington la 30 de zile de inchisoare si la plata unei amenzi de 20.000 de dolari, pentru ca a mintit in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, relateaza…

- Productia de petrol a Rusiei a crescut usor in martie, pana la 10,97 milioane barili pe zi, cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni si totodata peste cota convenita in acordul global pentru reducerea productiei de titei, arata datele publicate luni de Ministerul Energiei din Rusia, transmite Reuters.

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…