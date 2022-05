Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii din Romania au dat iama in benzinariile din Ungaria, unde carburantul este și cu trei lei mai ieftina fața de Romania. Tot mai mulți șoferi romani merg sa faca plinul la mașini in Ungaria, crescand totodata și traficu la frontiera. Motorina costa chiar și cu 3 lei mai puțin in Ungaria, iar…

- Plinul in Ungaria, mai ieftin și cu 3 lei per litru: Unii șoferi romani trec granița pentru a alimenta Plinul in Ungaria, mai ieftin și cu 3 lei per litru: Unii șoferi romani trec granița pentru a alimenta Traficul la frontiera de vest a țarii este in creștere, dupa ce tot mai mulți romani merg sa alimenteze…

- Traficul de frontiera la granița de vest a țarii este in creștere, dupa ce tot mai mulți romani merg sa alimenteze in Ungaria, relateaza Digi24.ro. Motorina costa chiar și cu 3 lei mai puțin in Ungaria, iar șoferii spun ca fac o economie considerabila, chiar și de 150 la fiecare plin de carburant. Așa…

- Traficul de frontiera la granița de vest a țarii este in creștere, dupa ce tot mai mulți romani merg sa alimenteze in țara vecina. Motorina costa chiar și cu 3 lei mai puțin in Ungaria, iar unii șoferi spun ca fac o economie considerabila, chiar și de 150 la fiecare plin de carburant. In benzinaria…

- Miercuri dupa-amiaza a inceput isteria la pompele de carburant de la toate benzinariile din Craiova si din tara. Totul a pornit de la un o postare pe Facebook, care anunta ca in orasul Beius pretul carburantului ajunsese la 11 lei pe litru. Speriati de acest pret exorbitant, foarte multi craioveni au…

- Ministrul Energiei confirma scumpirile, dar nu cum se așteptau șoferii: „La noapte vor crește prețurile la carburanți” Ministrul Energiei confirma scumpirile, dar nu cum se așteptau șoferii: „La noapte vor crește prețurile la carburanți” Este nebunie totala la toate stațiile de carburant din Romania!…

- Miercuri seara s-a iscat in toata tara o isterie printre soferi. S-a zvonit ca preturile carburantilor vor creste pana la 11 lei pe litru, iar la benzinarii s-au format rapid cozi kilometrice. "Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanti in benzinarii. Am avut astazi intalniri de lucru…

- Nu mai putem pune frana cand vine vorba de accelerarea preturilor la carburanti. Pretul benzinei standard a depasit pragul psihologic de 7 lei pe litru la pompa la unele statii de alimentare. Suma este cu peste 50 de bani mai mare decat la inceputul anului. Carburantii au ajuns sa fie din ce in ce…