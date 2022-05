Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri, la Digi24, ca banii din exploatarile offshore de gaze naturale din Marea Neagra care se duc la bugetul de stat pot fi investiți in „dezvoltarea retelelor de gaze sau/si in proiecte de energie sau de petrochimie”.

- “Banii se duc in bugetul mare si in lege spune ca, din bugetul mare, banii din aceste exploatari offshore din Marea Neagra se duc in dezvoltarea retelelor de gaze sau/si in proiecte de energie sau de petrochimie care se aproba prin Hotarare de Guvern. Adica se duc in investitii, se duc in multiplicare…

- In Senat, prima Camera sesizata, in favoarea proiectului au votat toate partidele, mai putin AUR. In Camera Deputatilor, USR spune ca va sustine in continuare un amendament respins de Senat, care prevede ca profitul din exloatarea gazelor din Marea Neagra sa mearga spre Pilonul II de pensii. Ministrul…

- Comisiile pentru buget-finante si pentru energie din Senat au votat un raport comun de admitere asupra legii offshore privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra, cu 17 voturi “pentru” si doua “impotriva”. Proiectul intra miercuri la vot, in plen. Ministrul Energiei, care a participat la…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut joi o intalnire cu omologul sau din Azerbaidjan, Parviz Shahbazov, printre subiectele abordate numarandu-se proiectul cablului submarin pentru transportul energiei electrice, aprovizionarea cu gaze naturale si colaborarea in domeniul energiei verzi, informeaza…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a reacționat miercuri fața de nemulțumirile americanilor de la Black Sea OilandGas (BSOG) care au spus pentru Profit.ro ca proiectul legii off-shore nu elimina taxa pe veniturile suplimentare care a blocat proiectele offshore in ultimii patru ani. Popescu s-a aratat…

- “Eu estimez ca in aceasta vara in sistemul national de transport va intra gaz romanesc din Marea Neagra, din zona offshore. Total, productia anuala, pe un an de zile a acestei companii, Black Sea Oil&Gas, va fi de circa un miliard de metri cubi, deci vom avea intrat in aceasta vara-toamna in jur de…

- Romania va avea gaze naturale si din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra, iar incepand de anul acesta vom avea un miliard de metri cubi de gaze in plus, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . „Romania va avea gaze si din alte surse iarna viitoare, inclusiv…