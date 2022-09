Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut miercuri Ministerului Energiei și Finanțelor sa pregateasca masurile privind compensarea prețurilor la carburanți, astfel incat actul normativ sa fie adoptat in ședința de Guvern de saptamana viitoare.

- „Acum trebuie sa analizam care sunt elementele de evolutie a preturilor la carburanti, care este evolutia pretului la petrol, pe piata internationala si in functie de aceasta, vom lua decizia”, a spus Nicolae Ciuca.

- ”Astazi urmeaza sa primesc planul de iarna de la Ministerul Energiei si maine, in Comitetul ministerial, sa avem elementele de analiza si desigur sa avem concluziile analizei privind intreg procesul prin care vom aduce modificari la OUG-ul prin care compensam preturile la energie”, a spus premierul…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si Ministerul Energiei au transmis informarile solicitate de Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, se arata in comunicatul Executivului. Guvernul precizeaza ca, in conformitate cu deciziile luate la reuniunea Comitetului interministerial…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca Executivul ar trebui sa stopeze compensarea preturilor la energie. Potrivit sefului PSD, Ministerul Energiei si ANRE trebuie sa vina cu alte solutii, nu se poate continua pe o perioada lunga pe varianta OUG prin care Guvernul a compensat preturile.

- „Astazi atat in sedinta de Guvern, cat si la Podcastul moderat de Ionut Cristache am anuntat ca reglementatorul american, Comisia de Reglementare Nucleara (NRC) din SUA, va emite certificatul final pentru reactoarele mici modulare ale NuScale. Aceasta certificare inseamna ca NRC a stabilit ca proiectarea…