Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat intr-un interviu acordat publicatiei Jerusalem Post ca exista un potential mare de cooperare intre Romania si Israel in domeniul energetic iar tara noastra vrea sa elimine treptat carbunele pana in 2032 si sa folosim gazul ca combustibil de tranzitie,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma, joi, ca Romania se implica alaturi de alte state din UE in dezvoltarea retelei regionale de hidrogen si anunta un parteneriat al Transgaz cu operatorii de transport de gaze naturale pentru a dezvolta reteaua de transport pentru ”gaze verzi”. Fii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, este invitat luni la "Ora Guvernului" din plenul Camerei Deputatilor, la o dezbatere pe tema situatiei aprovizionarii cu gaze si energie electrica. La ultima participare, Virgil Popescu a avut un scandal cu George Simion, liderul AUR apucandu-l de gat pe ministru. …

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta intentia Guvernului de a aproba, saptamana viitoare, o Ordonanta de Urgenta care sa reglementeze masuri de sprijin in contextul majorarii preturilor la electricitate si gaze naturale si care sa intre in vigoare de la 1 aprilie, anunța news.ro. Fii…

- ”Am semnat astazi contractul de asistenta cu Banca Mondiala, jalon in PNRR, pentru oferirea de consultanta in vederea imbunatatirii Legii 127/2019, privind sistemul public de pensii din Romania. Asa cum am promis, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale este implicat in aplicarea PNRR si continua,…

- Lista proiectelor acceptate spre finanțare in prima sesiune a programului Electric Up a fost publicata pe site-ul Ministerului Energiei la adresa: https://energie.gov.ro/electricup/ ”A fost finalizata etapa de reevaluare pentru primul ciclu de finanțare, etapa necesara dupa ce am suplimentat bugetul…

- „IMPORTANT! Lista proiectelor acceptate spre finantare in prima sesiune a programului ELECTRIC UP a fost publicata pe site-ul ministerului Energiei la adresa: A fost finalizata etapa de reevaluare pentru primul ciclu de finantare, etapa necesara dupa ce am suplimentat bugetul prin legea 12/2022. Am…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma, miercuri seara, ca ”este evident nevoie de o regandire a reglementarilor pe pietele de tranzactionare a energiei”, fiind necesara o relatie cat mai directa intre producatori, furnizori si consumatori. MInistrul anunta ca are solutie, dar ca implementarea…