- Ana Maria (www.b1tv.ro) Un perete al internatului Liceului Tamași Aron, din Odorheiu Secuiesc, s-a prabușit, luni. Sunt cel puțin 5 copii minori care au fost surprinși sub daramaturi, dintre care unul se afla in stare grava. Ministrul Educației, Ligia Deca, a facut primele declarații dupa tragedia petrecuta…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, in continuare, incearca sa mascheze rezultatele foarte slabe de la testele PISA, sub alibiul ca e la fel de rau ca in trecut și folosește momentul publicarii raportului OECD doar pentru a lauda noile legi susținute de Klaus Iohannis. Ministerul Educatiei (ME), Organizația…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, vineri, ca prezenta la scoala si bunastarea elevilor, dar si o noua modalitate de formare a cadrelor didactice si motivarea lor in cariera sunt lucruri „foarte importante” pentru imbunatatirea performantei elevilor, motiv pentru care se va actiona „cu si…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a explicat declaratiile legate de faptul ca angajatii care se ocupa de comunicare in ministerul pe care il conduce sterg comentariile negative postate online. Intr-o declaratie facuta vineri, Deca a explicat ca este vorba despre „a modera” comentariile din mediul online,…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat luni, la Universitatea de Vest Timisoara (UVT), ca nu se poate da o nota intregului sistem de invatamant preuniversitar din Romania, dar poate fi evaluata fiecare scoala si imbunatatita pregatirea, ea adaugand ca prin Planul

- Ministrul Educației, Ligia Deca, anunța noi masuri pentru toți elevii din Romania, ca urmare a unei decizii de a preveni purtarea sau folosirea obiectivelor periculoase in școli. Persoane specializate vor discuta cu minorii, printre altele, și despre infracțiunile comise pe internet și consumul de droguri.…

- Discipline noi pentru elevii de gimnaziu și liceu: ce vor putea studia la școala. Anunțul ministrului Educației Elevii de gimnaziu și liceu vor studia noi discipline opționale sau obligatorii. Ministrul Educației, Ligia Deca, a dat detalii. Este vorba despre “Istoria, robia și deportarea romilor”, opționala…