Ministrul Educaţiei îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă la vot Ministrul Educației Monica Anisie și-a exprimat dreptul de vot și i-a indemnat pe cetațeni sa faca același lucru. Anisie a venit insotita de candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Sectorului 2, Radu Mihaiu. „Am votat astazi cu foarte multa incredere ca va fi bine si ca se poate sa avem un nou Bucuresti. (…) Astazi este o zi in care toti cetatenii trebuie sa isi exercite dreptul la vot si cu totii trebuie sa intelegem ca se poate sa schimbam fata Bucurestiului. Astazi este o zi despre noi, cetatenii Bucurestiului, pentru noi, o zi in care trebuie sa iesim cu totii la vot, o zi in care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartau, da asigurari ca votul care are loc, duminica, se desfașoara in condiții de siguranța și spune ca riscul de infectare cu noul coronavirus “este aproape de zero”. „Vreau sa felicit institutiile statului care au organizat alegerile, riscul de infectare…

- Ministrul Mediului și candidatul PNL la Consiliul Județean Iași, Costel Alexe, a declarat dupa ce și-a exprimat dreptul la vot ca este increzator ca frumusețea orașului Iași poate fi redata. „Cred ca astazi avem o șansa istorica. (…)Putem creea și dezvolta și municipiul Iași și județul Iași, sa dam…

- "Am votat astazi cu foarte multa incredere ca va fi bine si ca se poate sa avem un nou Bucuresti. (...) Astazi este o zi in care toti cetatenii trebuie sa isi exercite dreptul la vot si cu totii trebuie sa intelegem ca se poate sa schimbam fata Bucurestiului. Astazi este o zi despre noi, cetatenii…

- Actualul viceprimar al Capitalei, Aurelian Badulescu, candidatul PSD la Primaria Sectorului 3, a declarat ca a votat, in primul rand, pentru continuarea proiectelor la nivelul Capitalei. „Am votat, in primul rand, pentru continuarea proiectelor la nivelul Capitalei, pentru noi proiecte la nivelul Sectorului…

- Candidatul PSD la Primaria Sectorului 3, Aurelian Badulescu, il provoaca pe actualul primar, Robert Negoița, la o dezbatere electorala, asta dupa ce a aflat ca acesta din urma s-a vindecat de Covid-19.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale ”Am ințeles ca domnul…

- Potrivit unei postari din pagina personala de facebook a Anei Ciceala, care conține inclusiv doua documente care ar atesta informația, Robert Negoița, primar ales din partea PSD in sectorul 3 al Capitalei nu mai este, de fapt, șeful Primariei locale. „Robert Negoița și-a pierdut mandatul de primar,…

- "Ce fac acum Orban si Anisie este crima cu premeditare", a declarat Aurelian Badulescu. Scandal pe subiectul purtarii mastii de protectie in Centrul Vechi. Aurelian Badulescu acuza Prefectura Bucuresti "Deschiderea scolilor este crima cu premeditare. (...) In sase luni de pandemie n-au fost…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti seara ca i se pare "incredibil" ca Nicusor Dan vrea sa fie primarul Bucurestiului, in conditiile in care in patru ani de parlamentar nu a putut sa vina cu o lege "buna" pentru Capitala. "Sa fii parlamentar, sa te pregatesti pentru campania…