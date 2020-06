Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va mari alocatiile copiilor in cazul in care legea va intra in vigoare, iar sursa de finantare va fi identificata la rectificarea bugetara, care va avea loc peste o luna, a declarat, joi seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Asteptam ca actul normativ sa mearga…

- Parlamentul a respins, miercuri, amanarea dublarii alocatiilor copiilor pana la 1 august, propusa de Guvern. Fostul ministru al Muncii, social-democratul Marius Budai, a afirmat ca parlamentarii PNL, care s-au abtinut de la vot, ”nu au avut curaj sa voteze impotriva, sa-si sustina proiectul”. ”Stim…

- "Principalele beneficii ale introducerii amnistiei sunt relansarea economiei si depasirea unor probleme economice ale contribuabililor, precum si diminuarea datoriilor acestora. Prin aprobarea amnistiei se are in vedere incasarea obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020, precum si obligatiile…

- Guvernul va prelungi masura platii somajului tehnic pentru doua saptamani sau o luna, dupa incetarea starii de urgența. Ce companii vor primi ajutor de la stat Guvernul va prelungi masura platii somajului tehnic de catre stat cu o perioada de doua saptamani sau de o luna, dupa incetarea starii…

- Aproape 271.000 de romani au ramas fara joburi, de la debutul starii de urgența. Construcțiile, industria prelucratoare și constructiile au desființat cele mai multe locuri de munca Numarul contractelor de munca incetate de la debutul starii de urgenta, in 16 martie, si pana miercuri este de 270.819,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a postat, luni, un lung mesaj pe Facebook, in care vorbeste despre modul in care s-a schimbat Romania si piata muncii in pandemie si face referire la faptul ca reintoarcerea la birocratie nu va mai fi posibila dupa ce trece criza.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat miercuri, in debutul ședinței de guvern, ca pana la acest moment au fost inregistrate 562.000 de cereri pentru șomaj tehnic. Acestora li se adauga 74.000 de solicitari venite din partea persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale sau a…

- "Ne-am mobilizat cu totii, toate agentiile judetene din tara, suntem gata sa procesam aceste cereri cat mai repede cu putinta, de la inceputul lunii aprilie, de asa maniera incat acesti oameni aflati la limita suportabilitatii din punct de vedere financiar sa nu trebuiasca sa astepte dupa stat pana…