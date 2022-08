Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educațieim Sorin Cimpeanu, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca elevii care invața la Colegii Naționale din municipii nu vor mai beneficia de programul “Masa calda in școli”. In același timp, se va extinde numarul școlilor la peste 300, dar nu a precizat cate vor beneficia de program.…

- SONDAJ ziarulunirea.ro| Sunteți de acord ca și colegiile naționale sa organizeze examane de admitere? Sunteți de acord ca și colegiile naționale sa organizeze examane de admitere? Noile legi ale Educației propuse de ministrul Sorin Cimpeanu vor schimba radical parcursul academic pentru elevii din Romania.…

- Copiii care vor fi clasa a VII-a in septembrie anul acesta vor putea sa susțina examen de admitere separat pentru a intra la colegiile naționale, a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, scrie Edupedu.ro . Elevii „vor avea o șansa in plus, aceea de a susține…

- Examen de admitere la liceu, din 2024. Modificari pentru colegiile naționale, propuse prin reforma din Educație Din 2024, pentru admiterea la colegii naționale se va putea organiza examen. Este una dintre noutațile din Educație prezentate de ministrul Sorin Cimpeanu, in cadrul proiectelor de legi ce…

- Ministerul Educatiei a transpus in texte de lege toate principiile din Proiectul Romania Educata, a declarat Sorin Cimpeanu. Cele doua proiecte de legi – pentru invatamantul preuniversitar si oentru invatamantul superior – au strans laolata opiniile a 10.000 de persoane si organizatii, fiind cea mai…

- Ministrul Educației anunța ca programul „Masa calda” se va extinde, din toamna, la 300 de școli, fața de 150 cate sunt acum, iar tariful unui meniu zilnic pentru un elev va crește la 15 lei, de la 10. In acest moment, Clujul are doar 3 școli in program.„Am decis ca din toamna sa extindem programul „Masa…

