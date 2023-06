Ministrul Educației avertizeaza: Reprogramarea examenelor și prelungirea anului școlar inevitabile in cazul continuarii grevei Ligia Deca, Ministrul Educației, a declarat joi ca in cazul in care protestele din domeniul educației vor continua, nu se va putea evita reprogramarea examenelor naționale sau prelungirea anului școlar. „Ministerul Educatiei a facut tot posibilul astfel incat sa se reuseasca parcurgerea tuturor proceselor educationale sau recadrarea lor din punct de vedere al calendarului, fara […] Citește Ministrul Educației avertizeaza: Reprogramarea examenelor și prelungirea anului…