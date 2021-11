Stiri pe aceeasi tema

- Elevii o sa se intoarca la școala dupa ce au avut parte de 2 saptamani de vacanța. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a explicat cum o sa decurga evaluarile din acest an, dar și ce schimbari o sa existe in unitațile de invațamant din Romania in perioada urmatoare. Sorin Cimpeanu, anunț de ultima ora…

- „Elevii de gimnaziu și liceu vor da teze, cu prezența fizica, in primele doua saptamani de școala din luna ianuarie. Primul semestru va fi, astfel, decalat, astfel incat situația școlara a elevilor sa fie incheiata in urma tezelor cu prezența fizica”, a anunțat, marți seara, Sorin Cimpeanu, la o televiziune…

- Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la Digi24, ca deși exista cazuri de imbolnavire cu Covid in randul elevilor și profesorilor, media infectarilor in școala este sub media naționala. Acesta a precizat ca viteza de crestere a numarului de infectari a scazut in aceasta saptamana,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca noul an scolar va incepe de la premisa ca este imperios necesara mentinerea scolilor deschise, cu invatamant in format fizic cat de mult posibil. ‘Cat sunt eu ministru, voi face tot ce depinde de mine ca elevii sa faca scoala…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca autoritatile iau in discutie posibilitatea ca si in localitatile cu rate de infectare de peste 6 la mie copiii de cresa si cei de gradinita sa poata merge la unitatile scolare, atata vreme cat localitatea nu intra in carantina. Ministrul mai anunta ca festivitatile…

- Elevii care se vaccineaza ar putea primi stimulente financiare. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a recunoscut ca discutiile pe aceasta tema au deja loc la nivelul Guvernului. Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Parinți, a declarat, intr-o intervenție la Antena 3, ca nu este…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca vineri va avea loc o intalnire la Guvern pe tema masurilor pentru inceperea noului an școlar pe 13 septembrie, iar o ipoteza luata in calcul este aceea ca elevii vaccinați sa poata continua sa mearga fizic... The post Cimpeanu: Ipoteza – la apariția…

- An școlar 2021-2022: Ce elevi vor putea sta ACASA din septembrie, la școala online An școlar 2021-2022: Ce elevi vor putea sta ACASA din septembrie, la școala online Sorin Cimpeanu nu exclude posibilitatea de a folosi in continuare scenariile, dar spune ca acestea vor fi doar o varianta de rezerva.…