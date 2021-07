Ministrul Economiei Virgil Popescu, ales preşedinte al PNL Mehedinţi Virgil Popescu a fost ales presedinte al PNL Mehedinti. Ministrul Economiei a fost susținut de premierul Florin Cițu. Virgil Popescu a obtinut 383 de voturi dintre cele 385 valabil exprimate. A existat un vot impotriva si un vot nul. „Astazi vreau sa le multumesc tuturor celor care ma sustin in continuare sa fiu presedintele organizatiei PNL Mehedinti. Dar vreau sa transmit multumiri speciale prim – ministrului Florin Citu care astazi mi-a fost alaturi la Comitetul de Coordonare Judetean al PNL Mehedinti, dar si colegilor Nicolae Ciuca, Gigel Stirbu, Cristian Busoi, Dan Vilceanu, Gheorghe Pecingina,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

