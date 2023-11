Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea, a anunțat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca Salrom va lansa o noua gama de produse, printre care sarea cu diferite plante aromatice - busuioc, leustean, tarhon, cimbru.

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan Radu Oprea a participat, la prima Conferinta Nationala a Punctelor Gastronomice Locale din Romani care se desfasoara in acest week-end la Vama Buzaului, in judetul Brasov, in localitatea in care in 2019 a fost infiintat GASTRO LOCAL, entitatea…

- „Astfel, Asociatia Gastro Local si-a asumat rolul de a promova gastronomia traditionala de pe teritoriul Romaniei”, mai arata postarea de sambata, pe pagina de Facebook a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Astfel, ministrul Stefan Radu Oprea a transmis un mesaj de sustinere pentru…

- ”Am participat alaturi de Prim-ministrul Marcel Ciolacu la sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Ucrainei. De acum, limba romana este cea oficiala pentru minoritatea romana din Ucraina, nu cea moldoveneasca. Acest lucru a fost stabilit prin hotararea guvernului ucrainean cu ocazia acestei sedinte…

- „Procesul de aderare a Romaniei la OCDE este cel mai important obiectiv strategic national dupa cel al aderarii tarii noastre la NATO si la UE. Pe parcursul procesului de aderare la OCDE Romania este evaluata de 26 de Comitete si va trebui sa internalizeze peste 250 de instrumente juridice la nivelul…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea (PSD), afirma, marti, ca nu s-a discutat despre instituirea unei taxe pentru cetatenii romani care aleg sa-si petreaca concediul in strainatate, conform News.ro. ”Aflu de la televiziunile de stiri ca ar exista o propunere din partea…

- Ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea, anunta ca a cerut Corpului de Control sa verifice la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) daca au existat instalatii autorizate de distributie GPL la locul exploziilor din Crevedia, iar din…

- „O vizita in Alba Iulia trebuie sa inceapa cu Cetatea Alba-Carolina. Incarcatura istorica a locului este foarte mare si trebuie cunoscuta atat de romani, cat si de straini. Aici a existat un castru roman, apoi in 1715 a inceput constructia fortificatiei, a cetatii medievale. Momentele importante ale…