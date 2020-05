Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care pleaca in vacanța in Grecia sau in Bulgaria trebuie sa stea in izolare 14 zile, la revenirea in țara. Masura ar putea fi ridicata de la 15 iunie, anunța ministrul Economiei, Virgil Popescu.

- Bulgaria, Grecia și Serbia vor crea o bula turistica și vor renunța la carantina de 14 zile pentru cetațenii celor 3 țari de la 1 iunie. Și Romania a fost invitata sa se alature, dar autoritațile de la București nu au facut inca niciun angajament....

- Deocamdata nu se știe daca romanii iși vor putea face vacanțele in Grecia, Bulgaria si Serbia de la 1 iunie, a explicat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. El a...

- Nu exista o certitudine privind deschiderea sezonului estival pentru cetatenii romani catre Grecia, Bulgaria si Serbia incepand din 1 iunie, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Virgil Popescu, precizand ca trebuie vazut ce modificari va aduce Parlamentul starii de urgenta

- In momentul de fata nu exista o certitudine privind deschiderea sezonului estival pentru cetatenii romani catre Grecia, Bulgaria si Serbia incepand din 1 iunie, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. Ministrul Economiei a facut mai multe precizari…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri, ca in momentul de fata nu exista o certitudine privind deschiderea sezonului estival pentru cetatenii romani catre Grecia, Bulgaria si Serbia incepand din 1 iunie.Acesta a mai vorvit și despre discutiile la nivel guvernamental dintre Romania,…

- Grecia, Bulgaria si Serbia au decis reluarea turismului intre ele, de la 1 iunie. De ce nu a intrat și Romania in acest acord In momentul de fata nu exista o certitudine privind deschiderea sezonului estival pentru cetatenii romani catre Grecia, Bulgaria si Serbia incepand din 1 iunie, a declarat, miercuri,…

