- Compensari pentru industria ospitaliera Arhiva Perioada de înscriere a firmelor din industria ospitaliera în programul care acorda compensari pentru scaderea anul trecut a cifrei de afaceri comparativ cu 2019 va fi prelungita cu o saptamâna, pâna pe 26 iulie. Ministrul…

- Schema de despagubire pentru industria HoReCa, prin care firmele vor primi o despagubire 20% din diferenta intre cifra de afaceri din 2020 si cea din 2019, va fi lansata marti, iar procedura va fi 100% online, a anuntat, vineri, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui,…

- Ministrul economiei, Claudiu Nasui, a filmat in interiorul unei fabrici de armament si a publicat imaginile pe Instagram, unde materialul a fost disponibil timp de 24 de ore, scrie bizbrasov.ro. Filmarea si fotografierea in interiorul sau in apropierea unor obiective strategice, asa cum este o fabrica…

- Reprezentanții ministerului au venit și cu o reacție. Aceștia susțin ca ministrul a avut permisiunea directorilor de fabrica sa filmeze in acele zone. Dupa ce ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a vizitat mai multe fabrici de armament din Brașov, acesta a dezvaluit pe o rețea de socializare și imagini…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, este protagonistul unui incident major de securitate, o gafa de zile mari din dorinta de a-si face publicitate. Claudiu Nasui a vizitat fabrici de armament din judetul Brasov, a filmat in interior si a publicat imaginile pe retelele de socializare. Asemenea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca secretarul de stat numit de PNL la Ministerul Economiei a fost delegat de ministrul Claudiu Nasui sa se ocupe de industria de aparare, dar fara sa primeasca in subordine și companiile din industria de aparare. Orban a raspuns astfel intrebarilor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, intr-o conferința de presa, ca secretarul de stat numit de PNL la Ministerul Economiei a fost delegat de ministrul Claudiu Nasui sa se ocupe de industria de aparare, dar fara sa primeasca in subordine și companiile din industria de aparare. Declarația…

- “Pentru Start-up Nation datoriile dateaza din 2018. La inceputul anului aveam 873 de milioane de lei de plata. Am reusit sa prindem in bugetul pe anul acesta 642 de milioane de lei pentru plata datoriilor. Si in doar o singura luna, de cand avem si buget pe anul 2021 si s-a infiintat oficial ministerul,…