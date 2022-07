Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, se afla joi intr-o vizita de lucru, la cele mai mari companii care isi desfasoara activitatea in Parcul Industrial Vest din Sibiu, el afirmand ca toate autoturismele din Europa sunt dotate cu cel putin o piesa produsa la Sibiu.

- ”Toate autoturismele din Europa sunt dotate cu cel putin o piesa produsa la Sibiu. Sunt, astazi, la Sibiu, intr-o vizita de lucru care a inceput cu un tur al celor mai mari companii care isi desfasoara activitatea in Parcul Industrial Vest. Parte dintre acesti mari angajatori produc componente pentru…

- ■ investitiile pot fi facute pina spre finalul lunii iulie ■ pentru un an, dobinda este de 8,25%, iar la investitiile de 3 ani se cistiga 8,6% ■ Bate vitul cam tare prin visteria statului, motiv pentru care se imprumuta, din nou, de la populatie. Acest lucru nu este nou, pentru ca mai tot timpul […]…

- Preturile productiei industriale (piata interna si piata externa) s-au majorat cu 47,1% in aprilie 2022, fata de aceeasi luna a anului trecut, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS).

- Mentenanta pentru elicopterele Black Hawk va fi efectuata la Romaero Foto arhiva Capabilitatea de mentenanta pentru elicopterele Black Hawk urmeaza a fi realizata la Romaero, împreuna cu Lockheed Martin si Aerostar, a afirmat, miercuri, Florin Spataru, ministrul Economiei, dupa ceremonia de…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru (PSD), a declarat, luni, la Profit News TV, despre proiectul de lege care obliga toate firmele private sa plateasca, anual, o taxa cuprinsa intre 10 si 100 de euro catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei pentru a fi inscrise intr-un Catalog al firmelor,…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre taxa pe care companiile ar trebui sa o plateasca camerelor de comert judetene, ca trebuie sa analizam foarte clar care sunt serviciile pe care Camera de comert le ofera, pentru ca in acest moment…

- ”Eu consider cafiecare cetatean si fiecare ocmpanie, prin asocierea in diverse grupuri de lucru sau organizatii, plateste o anumita taxa sau contributie, in baza unui serviciu pe care il primeste. Cred ca trebuie sa analizam foarte clar care sunt serviciile pe care Camera de Comert, camerele de comert…