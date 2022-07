Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bucuresti a fost arestat la domiciliu, fiind acuzat de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Barbatul a accidentat un pieton si a fugit de la fata locului, fiind identificat de politisti,…

- Deputatii rusi au adoptat marti, in a treia si ultima lectura, o lege care autorizeaza Rusia sa nu mai aplice hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEO), dupa excluderea acestei tari din Consiliului Europei (CoE) in martie, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sunt lansate acuzații extrem de grave la adresa unui primar al Partidului Național Liberal! Daca se dovedesc, edilul ar putea ajunge in ghearele procurorilor.Primarul liberal este acuzat ca și-a trecut in proprietate un teren din avutul orașului pe care il pastorește. Citește AICI cine e primarul PNL…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, si cei doi vicepresedinti ai companiei Lockheed Martin, una dintre cele mai mari companii din industria aerospatiala si de securitate si de tehnologii din lume, au semnat miercuri o scrisoare de intentie prin care firma americana isi exprima disponibilitatea de…

- Germania a inceput luni cel mai recent recensamant national, proces in cadrul caruia vor fi adunate date despre populatie, locuinte, chirii, metode de incalzire a casei, educatie si loc de munca, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anuntat, miercuri, ca va trimite de joi Corpul de Control din minister la Uzina Mecanica (UM) Plopeni, aratand ca aici sunt investitii care nu au fost puse in functiune, potrivit Agerpres.Spataru a mers la UM Plopeni in contextul in care zeci de angajati ai uzinei…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, anunța ca exista discuții privind actualizarea strategiei privind resursele minerale. Spataru susține ca se așteapta ca, in saptamanile urmatoare, sa fie actualizata strategia privind resursele minerale și sa fie adoptate normele de aplicare a Legii minelor.…