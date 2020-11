Stiri pe aceeasi tema

- The Minister of National Defence, Nicolae Ciuca, on Thursday congratulated, at Mihail Kogalniceanu, the Romanian and American soldiers for "managing to carry out in a very short time a very important exercise" - Rapid Falcon -, adding that "some time ago" it was difficult to conceive that such an…

- Minister of Economy Virgil Popescu said that he wants the economic side of the strategic partnership between the two states to reach the military side, as he participated in the joint Romanian-US military exercise Rapid Falcon, at Mihail Kogalniceanu on Thursday. He mentioned, among other investments,…

- Romania si Statele Unite au ajuns la un varf in relatiile lor bilaterale odata cu vizita in Statele Unite de la inceputul lunii octombrie(7-11) a ministrilor Apararii, Nicolae Ciuca, si al Economiei, Virgil Popescu.

- Romania si Statele Unite au ajuns la un varf in relatiile lor bilaterale odata cu vizita in Statele Unite de la inceputul lunii octombrie (7-11) a ministrilor Apararii, Nicolae Ciuca, si al Economiei, Virgil Popescu.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, afirma ca in momentul de fata ne aflam intr-o criza economica suprapusa peste criza sanitara, dar ca nu se asteapta sa urmeze "o criza imensa", relateaza Agerpres."Suntem in criza economica, dar suntem intr-o criza care este suprapusa peste o criza sanitara.…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, afirma ca in momentul de fata ne aflam intr-o criza economica suprapusa peste criza sanitara, dar ca nu se asteapta sa urmeze "o criza imensa". "Suntem in criza economica, dar suntem intr-o criza care este suprapusa peste o criza sanitara. Nu as spune ca urmeaza…

- "Suntem in criza economica, dar suntem intr-o criza care este suprapusa peste o criza sanitara. Nu as spune ca urmeaza o criza imensa, este o criza economica suprapusa peste criza sanitara", a declarat ministrul Energiei, vineri, in cadrul unei conferinte de presa tinuta in localitatea argeseana…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat joi ca Legea 173/2020, prin care Parlamentul a interzis Guvernului, pe o perioada de doi, vanzarea participatiilor detinute de stat la companii, trebuie modificata. "E vorba de acea celebra lege - 173/2020, prin care Parlamentul, pe o perioada…