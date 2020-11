Ministrul Economiei, despre ajutorul de stat pentru HoReCa: Vorbim de peste 50.000 de firme, o valoare maxima a ajutorului de stat limitata, plafonata la 800.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul de 20% din cifra de afaceri pregatit pentru sectorul HoReCa va fi, cel mai probabil, aprobat de Guvern initial printr-un memorandum, astfel incat sa fie notificata Comisia Europeana, a anuntat ministrul Economiei Virgil Popescu la un post de televiziune.

- Virgil Popescu, ministrul economiei a declarat ca se lucreaza la o schema de ajutor de stat pentru agenții economici din domeniul HoReCa, grav afectați, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza B1 TV.Ministrul economiei a precizat ca agenții economici vor primi 20 % pentru pierderea suferita la…

- ”Granturile nerambursabile vor ajunge in scurt timp la beneficiari. Pentru ca am primit numeroase intrebari in ultimele zile despre aceste granturi va anunt ca noi, la Ministerul Economiei, alaturi de colegii de la Ministerul Fondurilor Europene, am lucrat sa facem modificarile necesare pentru a suplimenta…

- Granturile nerambursabile vor ajunge in scurt timp la beneficiari, a anuntat miercuri ministrul Ecomomiei, Energiei si Mediului de Afaceri, care precizeaza ca, impreuna cu Ministerul Fondurilor Europene, a facut modificarile necesare sa suplimenteze suma pentru cei care au aplicat pentru granturile…

- Ministrul Economiei anunța ca aplicatia pentru programul de granturi destinat IMM-urilor va fi lansata cel tarziu marti dimineata Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat ca, luni seara, cel tarziu marti dimineata, va fi lansata aplicatia destinata firmelor interesate…

- Companiile active in Romania in sectoarele care se confrunta cu costurile semnificative ale electricitatii si care sunt in mod special expuse la concurenta internationala au inceput sa primesca ajutorul de care au nevoie, dupa ce Guvernul Romaniei a aprobat, la finalul lunii mai, o Ordonanța de Urgența…

- Programul de granturi destinat IMM-urilor, aprobat joi de CE, va fi lansat pe 1 septembrie, iar aplicatiile vor fi depuse exclusive online. Cați bani pune statul la dispoziția firmelor Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca pe 1 septembrie ar urma sa fie lansat apelul de proiecte,…