Numarul companiilor din portofoliul Ministerului Economiei, listabile pe piata de capital, este de 37, dintre care 28 au grave probleme financiare, a anuntat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Claudiu Nasui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, care a adaugat ca va comunica numele acestora dupa ce va agrea lista cu premierul Florin Citu.



"Bursa nu exista decat in societati capitaliste. Comunismul nu are bursa, are altceva, are organ planificator central. Bursa este echivalentul organului planificator central din capitalism (...) La stat modul de luare…