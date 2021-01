Ministrul Energiei anunta ca este in circuitul de avizare o OUG care sa modifice Ordinul ANRE care permitea trecerea din piata reglementata in piata serviciului universal a sase milioane de clienti, fapt care presupunea majorarea facturilor, insa precizeaza ca este posibil sa nu mai fie nevoie de adoptarea acestui act ormativ de catre Executiv. ”Am spus: nu, nu asta este logica, sa punem in centrul liberalizarii furnizorul si clientul sa se bata pe furnizor, ci in centrul liberalizarii trebuie pus clientul in asa incat furnizorii sa dea preturi mai bune si sa se bata pe client. Si atunci am iesit…