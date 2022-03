Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a avut luni o intalnire cu omologul sau Lorenzo Guerini, in cadrul vizitei pe care demnitarul italian a efectuat-o in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, printre subiectele discutate fiind si situatia privind securitatea din regiunea Marii Negre in contextul…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, luni, la Palatul Cotroceni, cu ministrul canadian al Afacerilor Externe, Melanie Joly, aflata in vizita in Romania, cu care a discutat despre situatia ingrijoratoare de la granitele tarii noastre si din regiunea Marii Negre, dar si despre dezvoltarea si extinderea…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a avut luni, 7 martie, o intalnire de lucru cu ministrul apararii Regatului Tarilor de Jos, Kajsa Ollongren, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu.Potrivit MApN, agenda discutiilor a cuprins aspecte de actualitate vizand situatia de securitate din regiunea…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, se va intalni miercuri, cu ministrul Apararii al Germaniei, Christine Lambrecht, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Potrivit MApN, in prezent, detașamentul german dislocat in Romania este format din aproximativ 75 de militari (piloți și personal…

- Romania nu este in pericol, in contextul tensiunilor de la granița Ucrainei, declara ministrul Apararii, Vasile Dincu. El ii da de asemenea o replica ambasadorului rus la București, care a spus ca Moscova și-ar dori garanții scrise ca scutul de la Deveselu este pur defensiv. Ministrul Apararii, Vasile…

- O suta de militari americani, din noul contingent, au ajuns deja in Romania Militari americani. Foto: Arhiva/ https://www.facebook.com/DeptofDefense O suta de militari americani din noul contingent, ce va fi trimis de SUA, au sosit deja în România - a anuntat astazi ministrul…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, saluta anuntul presedintelui Biden privind determinarea SUA de a disloca forte suplimentare in Europa de Est, inclusiv in sprijinul securitatii si apararii Romaniei. Ministrul apararii naționale, Vasile Dincu, a avut joi o discuție telefonica cu…

- Europarlamentarul Eugen Tomac și alți membri ai PPE au avut o intalnire cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. La final, Tomac a explicat ca Uniunea Europeana pregatește un raspuns ”de o duritate fara precedent”, daca Rusia va invada Ucraina. ”Intalnire cu Ursula von der…