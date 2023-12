Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Gruia Ivan, a anuntat, miercuri, ca anul viitor va fi implementata o aplicatie care va permite interactiunea cetatenilor cu administratia locala in baza unor formulare standardizate, dupa cum informeaza Agerpres.roMinistrul a precizat, in cadrul…

- Companiile din Romania nu au nevoie de ajutor, ci au nevoie sa nu fie incurcate de catre stat, a declarat, la evenimentul dedicat Zilei Nationale a Comertului Electronic, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan-Gruia Ivan, potrivit Agerpres. “Companiile nu cred ca au nevoie de ajutor,…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei saluta inițiativa Primariei Sectorului 6 de a se inrola in ROeID, in dorința de a fi cat mai aproape de cetațeni. Aplicația mobila ROeID, lansata de ADR in colaborare cu Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, ofera o modalitate inovativa de gestionare…

- Presedintele Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania (SLPR), Ionel Otelea, a anuntat inchiderea calendarului de proteste in urma unor discutii avute cu conducerea companiei Posta Romana si a anuntat ca cea mai mare problema este legata de salarizare. Directorul Postei Romane, Valentin Stefan,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Gruia Ivan a declarat marti, la finalul discutiilor pe care le-a mediat intre sindicalisti din Posta si conducerea Postei Romane, ca isi doreste ca aceasta companie sa se dezvolte. “Imi doresc ca aceasta companie sa se dezvolte, imi doresc ca…

- Digitalizarea pensiilor: Ministrul Digitalizarii anunța ca 87 la suta din dosare au fost actualizate. Indexare, din ianuarie 2024 Procesul de digitalizare a pensiilor este aproape gata. Astfel, aproximativ 87% din dosare au fost deja actualizate și digitalizate. Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii…

- Dezbaterea pentru strategia de Inteligenta Artificiala a Romaniei va fi lansata la finalul lunii septembrie, a declarat, joi, Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan-Gruia Ivan, in cadrul unei conferinte de presa, potrivit Agerpres. El a participat la Forumul de Afaceri al Initiativei…

