- Uniunea Europeana trebuie sa-si inchida frontierele externe pentru a descuraja migrantii care nu mai sunt bineveniti in blocul comunitar, a sustinut joi ministrul de interne sloven Ales Hojs, a carui tara asigura in prezent presedintia Consiliului Uniunii Europene, relateaza agentia de presa Reuters.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, ii amenința pe cei care falsifica certificate verzi ca vor ajunge la pușcarie.”Ii avertizez ca vor ajunge la pușcarie... Este inadmisibil sa-ți bagi joc de cei din jurul tau”, a spus Lucian Bode.”Apetitul va scadea dupa ce vor fi primele condamnari”, a precizat ministrul…

- Amenzi de peste 48000 de lei dupa protestele impotriva maștii, au decis forțele de ordine din Ministerul de Interne. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat luni dimineața ca s-au aplicat 42 de amenzi. Valoarea totala a amenzilor a depașit 48000 de lei. Pe de alta parte, opt persoane dintre participanții…

- Premierul Romaniei a declarat luni, 27 septembrie, ca autoritațile au soluții pentru ca numarul de paturi ATI sa creasca și ca nu se va ajunge la transferul pacienților COVID in strainatate. Pe fondul exploziei numarului de cazuri noi de COVID zilnice și a pacienților aflați in secțiile ATI cu forme…

- Angajatii din sistemul medical care refuza vaccinarea anti-COVID si testarea vor avea contractul de munca suspendat, iar dupa 30 de zile se poate ajunge la concediere, prevede proiectul de lege promovat de Ministerul Sanatatii, a explicat marti ministrul Cseke Attila. Intrebat despre introducerea certificatului…

- Numarul celor care trec ilegal frontiera intre Polonia si Germania a crescut in ultimele saptamani, a indicat joi Ministerul german de Interne, transmite dpa. In august 2021, politia a depistat 474 de persoane care au intrat in tara in mod clandestin pe la granita dintre Polonia si Germania,…

- Ministerul de Interne a anunțat, joi, intr-un comunicat de presa ca in prezent sunt cercetate 400 de persoane in cazul vaccinarilor fictive, de asemenea au fost deschise in total pana acum nu mai puțin de 200 de dosare penale.Anunțul a fost facut, joi, de catre Lucian Bode, ministrul de Interne, intr-o…

- Uniunea Europeana va incepe saptamana aceasta discutiile cu privire la consecintele pe care le-ar putea avea evolutiile recente din Afganistan asupra securitatii si migratiei in cadrul blocului comunitar, a declarat luni un purtator de cuvant al presedintiei slovene a Consiliului UE, informeaza Reuters.…