Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, ca in cel mai scurt timp, va avea concluzia auditului de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU , condus de Raed Arafat. Vela a precizat ca evaluarea priveste partea tehnica, fonduri, licitatii desfasurate la IGSU.Insa noul ministru de…

- ​Ministrul de Interne, Marcel Vela, nu este impresionat de declarațiile lui Raed Arafat ca va pleca din țara daca va fi dat afara de la șefia Departamentului pentru Situații de Urgența. „Eu sunt liberal și respect opiniile tuturor referitoare la libera circulație”, a spus luni ministrul.…

- Soarta șefului IGSU, Raed Arafat, va fi decisa saptamana viitoare, in urma rezultatelor auditului asupra instituției, a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela.Ministrul de Interne Marcel Vela a spus, ca raspuns la intrebarea referitoare la evaluarea lui Raed Arafat, ca saptamana viitoare va avea…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, intr-o conferința de presa, ca saptamana viitoare va avea concluzia auditului de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), condus de Raed Arafat. Acesta a fost raspunsul ministrului de Interne la intrebarea referitoare la evaluarea lui…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat joi, intrebat daca a luat vreo decizie in privinta lui Raed Arafat, ca probabil saptamana viitoare va avea concluzia auditului inceput la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) dupa aparitia filmului din Colectiv.

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat, marți, ca salvatorii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența sunt pregatiți sa intervina in Albania, acolo unde a avut loc, marți dimineața, un seism puternic, soldat cu cel puțin 6 decese.„A fost activata alarma internaționala…

- Ministrul propus la Afaceri Interne, Marcel Vela, crede ca Orlando Schipu, ofiterul ISU care injura victimele din Colectiv, nu mai are ce cauta in sistemul de salvare, din punct de vedere profesional si uman. Vela considera ca trebuie realizata o analiza in legatura cu ce s-a intamplat acolo.Marcel…

- 'Tocmai ca in baza certificatului ORNISS am citit anumite rapoarte, nu am nici puterea si nici posibilitatea legala sa le divulg public. Intai desecretizam tot ceea ce s-a intamplat, ca sa aflati si dumneavoastra si toti cetatenii, se va face o analiza si va asigur ca se va lua cea mai buna decizie…