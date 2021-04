Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, dupa scandalul de la Spitalul Foișor, ca „nimeni nu este de neinlocuit”, facand referire la secretarul de stat in MAI Raed Arafat. Lucian Bode a fost intrebat, luni, ce parere are despre declarația lui Rareș Bogdan, care a spus, cu privire la șeful DSU,…

- Florin Cițu a fost intrebat, duminica, de jurnaliști daca ministrul Sanatații va fi remaniat. Tema s-ar fi discutat intens in PNL dupa episodul evacuarii pacienților de la Spitalul Foișor, tot mai mulți lideri PNL aratandu-se tot mai nemulțumiți de Vlad Voiculescu. Premierul a evitat sa dea un raspuns…

- Jandarmeria Romana a anunțat ca, pana la acest moment, au fost aplicate organizatorilor și participanților la protestele anti-restricții, de marți seara, 644 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 368.350 de lei. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus ca pe langa amenzile date…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca nimeni nu este mai presus de lege, de aceea inclusiv miniștrii Vlad Voiculescu și Raluca Turcan pot fi sancționați pentru nepurtarea maștii in spațiile publice. “Am spus de fiecare data și o repet ca nu sunt adeptul sancțiunii de dragul sancțiunii.…

- Restaurantele și barurile, care incalca restricțiile anti-Covid, s-ar putea trezi cu activitatea suspendata. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca va solicita conducerii PNL sa propuna in coaliție introducerea pe agenda Parlamentului a unui proiect care sa prevada suspendarea activitații…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca a dispus declansarea la nivelul structurilor Politiei Romane a unui proces de reanaliza a petitiilor si sesizarilor fara caracter penal, care au fost inregistrate in ultimele 24 de luni. “Am dispus declansarea la nivelul tuturor structurilor Politiei…

- Premierul Florin Citu a spus luni, intr-o declaratie de presa, ca a purtat mai multe discutii cu Nelu Tataru, ministru al Sanatatii in Guvernul Orban, despre situatia din spitale. “Primim rapoarte in fiecare zi. Am vorbit cu domnul Tataru, sunt deja cateva rapoarte existente si trebuie sa ma uit peste…

- Ministrul de interne, Lucian Bode, a declarat ca forțele de intervenție au acționat imediat pentru stingerea incendiului și evacuarea bolnavilor. “Din pacate, avem 4 victime și transmit condoleanțe familiilor. In acest moment, 42 de pacienți sunt relocați la alte spitale și 60 au fost relocați in incinta…