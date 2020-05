Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, le-a transmis sambata celor care „se aduna in grupuri mari” si ignora masurile de protectie ca actiunile lor ar putea pune in pericol sanatatea publica, in conditiile in care pandemia nu s-a incheiat. „Fac acest lucru in numele tuturor celor care am indurat…

