Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode a declarat agenției spaniole de știri EFE ca obiectivul primordial al Romaniei este aderarea la spațiul Schengen, dupa ce a petrecut mai mult de unsprezece ani respectand cerințele impuse, scrie euroefe.euractiv.es. Ministrul roman de Interne a spus ca Romania asigura securitatea a 2070…

- Ministrul de Externe a avut o intrevedere cu omologul din Bulgaria, Nikolay Milkov, in marja Adunarii Generale a ONU, iar discutiile s-au concentrat pe aspecte aflate pe agenda europeana, cu accent asupra eforturilor Romaniei si Bulgariei in ceea ce priveste aderarea la spatiul Schengen.

- Cehia, care asigura in prezent presedintia UE, s-a confruntat marti cu o rezistenta puternica din partea unor state ale Uniunii Europene cu privire la masurile de limitare a circulatiei rusilor in urma invaziei Ucrainei. Țarile care au fost in sfera de influența a Rusiei, cu excepția Ungariei, au o…

- Aceasta inițiativa a fost luata de autoritațile țarilor baltice. Ministrul de Externe leton, Edgars Rinkevics, a cerut UE sa interzica eliberarea de vize turistice cetațenilor ruși. Ministrul de Externe al Estoniei, Urmas Reinsalu, a declarat ca va propune Uniunii Europene sa inchida intrarea in țarile…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a participat astazi la evenimentul aniversar organizat de catre Poliția de Frontiera Romana cu ocazia implinirii a 158 de ani de existenta institutionala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Strada Teatrala din centrul capitalei se va transforma in pietonala. Proiectul de decizie, semnat de consilierul Platformei DA, Ruslan Verbițchi a fost sustinut astazi cu votul a 39 de consilieri din cei 40 prezenți la ședința CMC.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca in luna septembrie a acestui an va avea loc un control voluntar privind condițiile tehnice de intrare a Romaniei in spațiul Schengen. Ulterior, la Consiliul JAI din octombrie, Romania va solicita direct aderarea, iar speranța este ca pana la finalul anului…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca in luna septembrie a acestui an va avea loc un control voluntar privind condițiile tehnice de intrare a Romaniei in spațiul Schengen. Ulterior, la Consiliul JAI din octombrie, Romania va solicita direct aderarea, iar speranța este ca pana la finalul anului…