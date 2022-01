Stiri pe aceeasi tema

- Comunicare defectuoasa in cazul fetiței accidentate mortal pe o trecere de pietoni in Capitala! Ministrul de Interne Lucian Bode a comunicat astazi, la cinci zile de la tragedie, ca polițistul care a ucis-o pe Raisa nu se afla intr-o misiune de urgența, dar se afla intr-o misiune polițieneasca.…

- Lucian Bode a vorbit, in aceasta dimineața, despre crima odioasa din Bolintin Vale, acolo unde un șofer de maxi taxi a fost ucis cu o piatra in cap de catre un membru al unui clan de etnie roma. Tragedia a lasat in urma multa suferința și doi copii orfani de tata. Ministrul Afacerilor Interne a […]…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, intr-o conferința de presa, ca tragedia din Bolintin Vale legata de uciderea unui taximetrist „a scos la iveala inca o data putregaiul unui sistem care s-a degradat in ultimii 30 de ani” și a dat asigurari ca va continua sa faca tot ce ii…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat ca va fi revizuita procedura de selectie a polițiștilor din sursa externa, in urma accidentului de saptamana trecuta, cand un polițist recrutat astfel a accidentat mortal o fetița pe trecerea de pietoni și a ranit o alta.

- Ministrul de Interne Lucian Bode a facut luni primele declarații dupa ce un polițist a accident mortal o fetița pe o trecere de pietoni, in Capitala. „Regret enorm aceasta tragedie, sunt și eu tatal unei fetițe”, a spus ministrul de Interne. - in curs

- Evenimentele neplacute și chiar tragice din ultima perioada, in care sunt implicate organe ale legii, readuc in actualitate o mare problema a Ministerului de Interne: nivelul de pregatire al acestora, dar si procedurile prin care sunt recrutati si apoi testati periodic cei care lucreaza direct cu cetatenii.…

- Hoini, tanara spulberata de o mașina de poliție pe trecerea de pietoni, s-a stins din viața la doar 21 de ani. Tragedia a avut loc ieri seara, in jurul orei 21.00, pe o strada principala din Agnita, Sibiu. Agentul va fi audiat de procurori și va avea „consultața și reprezentare juridica, pentru respectarea…

- O femeie din judetul Arad a decedat dupa ce a fost accidentata de o masina pe trecerea de pietoni, soferul de 24 de ani fiind cercetat penal pentru ucidere din culpa. Accidentul a avut loc in localitatea Andrei Saguna, duminica seara, in timp ce femeia traversa DN 79 pe o trecere de pietoni.“In urma…