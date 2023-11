Stiri pe aceeasi tema

- "Familia social-democratilor europeni a fost cea mai ferma si puternica sustinatoare a Romaniei la nivel european. Mi-as fi dorit ca toate celelalte familii politice sa sprijine la fel Romania, insa, din pacate, actualul Guvern din Olanda si cel de dreapta din Austria au blocat aderarea tarii noastre…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat marți, 24 octombrie, la Romania TV, ca, deși pe ordinea de zi a penultimului Consiliu JAI din 2023, care a avut loc pe 19 și 20 octombrie la Luxemburg, nu a fost pusa extinderea spațiului Schengen, au existat totuși discuții informale intre miniștrii…

- Austria nu mai are o problema cu Romania, dar susține in continuare ca spațiul Schengen trebuie reformat, a declarat duminica, la B1TV, ministrul de Interne, Catalin Predoiu, dupa ce Viena a folosit toate pretextele pentru a bloca accesul romanilor in spațiul Schengen deși Romania a indeplinit de mulți…

- „E adevarat ca in cadrul JAI au fost discutat un baromentru al Spațiului Schengen și, la solicitarea Romaniei in cadrul CoReper in prealabil JAI, au fost trecute in revista starea progreselor inregistrate de Romania și Bulgaria pe linia combaterii migrației ilegale. In mod unanim a fost apreciat faptul…

- Ministerul de Interne a organizat un plan special de masuri pentru combaterea traficului de droguri in scoli, a precizat ministrul Catalin Predoiu, marti, in Parlament. El a fost invitat la Ora Guvernului, la solicitarea USR, pentru a aduce lamuriri despre actiunile si strategia ministerului pe care…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat marti, in plenul Camerei Deputatilor, despre cei de la USR, care l-au chemat in Parlament sa prezinte situatia luptei antidrog, ca nu mai cumpara nimeni aceasta retorica in care toti sunt rai si numai ei sunt buni, in care se face numai rau in Romania…

- Restrictii cu privire la jocurile de noroc vor sa impuna si parlamentarii. Un proiect de lege referitor la amplasarea salilor de jocuri de noroc in afara oraselor se afla pe agenda Camerei Deputatilor, ca for decizional. De asemenea, ministrul de interne, Catalin Predoiu, este asteptat sa prezinte masurile…

- Catalin Predoiu, ministrul de Interne al Romaniei, susține ca Romania are „atuuri” pentru a putea intra in Schengen, insa nu este in regula sa fie avansate termene clare. In responsabilitatea lui Predoiu sta pregatirea votului din Consiliul JAI, for care se pronunța pe tema spațiului comunitar.