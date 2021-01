Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, marti, ca pentru sustinerea activitatilor aferente campaniei de vaccinare, prin reteaua medicala a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) se vor infiinta 43 de centre de vaccinare anti-COVID-19, care vor fi utilizate in toate cele trei etape. Ministrul…

- In a doua etapa a campaniei de vaccinare impotriva COVID 19 va fi imunizata populatia cu grad ridicat de risc, lucratori care desfasoara activitati in domenii cheie, esentiale, iar in etapa a treia ndash; populatia generala Urmeaza sa fie amenajate mai multe centre de imunizare in incinta Pavilionului…

- Ministrul britanic al Sanatații Matt Hancock se declara „incredibil de ingrijorat” de varianta de coronavirus descoperita in Africa de Sud, care a ajuns deja in Regatul Unit, relateaza BBC. „Este o problema chiar mai mare” decat noua tulpina din Marea Britanie, a spus Hancock intr-un interviu pentru…

- In conformitate cu Strategia de vaccinare impotriva COVID-19 si pentru asigurarea unui mediu favorabil desfasurarii campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus, la nivelul judetului Dambovita au fost infiintate 5 centre de vaccinare destinate imunizarii personalului din domeniul sanitar.

- Activitațile specifice derularii campaniei de vaccinare anti-COVID-19 au intrat in linie dreapta și in județul Ialomița. Autoritațile județene și locale susțin faptul ca la nivelul județului vor exista 8 centre de vaccinare. Fiecare dintre spațiile identificate in urma controalelor in teren facute de…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a aprobat lista cu cele 14 centre de vaccinare impotriva COVID-19, dintre care trei vor fi in municipiul Pitesti. Potrivit hotararii CJSU Arges, pe langa cele trei centre de vaccinare din Pitesti, va exista cate unul in municipiile Campulung…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca luni va avea o sedinta cu ministrii Apararii, Sanatatii si de Interne pentru a clarifica toate aspectele care tin de campania de vaccinare anti-COVID. ‘In chestiunea vaccinarii, dupa parerea mea, campania de vaccinare trebuie sa fie un succes si, ca…

- Ministrul educației și cercetarii, Monica Cristina Anisie, a aprobat, prin ordin, inființarea de centre de excelența in fiecare județ și in municipiul București. Acestea vor funcționa ca unitați conexe ale Ministerului Educației și Cercetarii, cu personalitate juridica, fiind coordonate metodologic…