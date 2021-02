Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a avut luni o convorbire cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, unul dintre principalele subiecte fiind cel privind campania de vaccinare impotriva COVID, context in care seful Executivului de la Bucuresti a exprimat speranta ca, in curand, cetatenii romani vor putea din…

- Scrisoarea deschisa este semnata de Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania, si este in atentia premierului Florin Citu, ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, si a ministrului Economiei, Claudiu Nasui. ”Avand in vedere pierderile inregistrate…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți ca i-a adresat o invitație președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, de a veni intr-o vizita oficiala in Romania. Totodata, președintele Romaniei a anunțat ca au adoptat o declarație comuna, „care reconfirma relația bilaterala speciala”. „Pentru…

- Primele zece mii de doze de vaccin anti-COVID-19 au ajuns in Romania. Camionul care le transporta va ajunge dimineata la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino din Bucuresti, desemnat Centrul national de stocare a vaccinurilor anti-COVID-19. Sosirea este programata pentru…

- Premierul desemnat Florin Citu a declarat, miercuri, 23 decembrie ca nu va insela increderea cu care a fost investit si va face tot ce va putea pentru indeplinirea obiectivelor: trecerea cu bine peste criza din sanatate si repornirea economiei, imagini puteti vedea in sectiunea Video a materialului.…

- Prim-ministrul interimar, Nicolae Ciuca, a avut, miercuri, o intrevedere cu ministrul Afacerilor Externe din Republica Macedonia de Nord, Bujar Osmani, cu ocazia vizitei acestuia la Bucuresti, context in care a reiterat ca Romania va continua sa fie "un sustinator activ si vocal" al Republicii Macedonia…

- Prim-ministrul interimar, Nicolae Ciuca, a avut, miercuri, o intrevedere cu ministrul Afacerilor Externe din Republica Macedonia de Nord, Bujar Osmani, cu ocazia vizitei acestuia la Bucuresti, context in care a reiterat ca Romania va continua sa fie "un sustinator activ si vocal" al Republicii Macedonia…

- Ministrul muncii, Violeta Alexandru, a anunțat ca pensiile vor crește in 2021, guvernul neavand in intenție sa le inghețe, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza Realitatea Plus.Violeta Alexandru a precizat ca aceasta creștere se va face in funcție de proiecția facuta de Ministerul de Finanțe…