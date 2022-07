Stiri pe aceeasi tema

Germania sustine Polonia si Romania in modernizarea cailor ferate pentru a permite exportul a milioane de tone de cereale blocate in Ucraina in contextul blocadei maritime impuse de Rusia, a declarat ministrul german de Externe Annalena Baerbock, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.

Presedintele Emmanuel Macron a declarat joi, la Kiev, ca Franta va ajuta Romania sa asigure tranzitul cantitatilor uriase de cereale blocate in Ucraina in lipsa unui cadru care sa le permita sa iasa prin Marea Neagra din cauza blocadei rusesti, transmite AFP preluat de agerpres.

De la declanșarea conflictului, peste 240.000 de tone de cereale din Ucraina au fost exportate prin portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagra, a anunțat ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu in Consiliul de Securitate ONU, la New York.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni seara, ca razboiul din Ucraina a deteriorat securitatea din zona, dar a subliniat ca nu sunt elemente care sa ne provoace ingrijorare.

Modul in care Romania a gestionat situatia refugiatilor veniti din Ucraina reprezinta un argument puternic pentru faptul ca tara noastra actioneaza deja ca un stat membru Schengen, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

Comisia Europeana intenționeaza sa iși dea avizul privind aderarea Ucrainei la UE in luna iunie, a declarat președintele Ursula von der Leyen.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a ținut sa mulțumeasca Romaniei pentru sprijin și a explicat faptul ca primirea refugiaților ucraineni in Romania a salvat viețile multor oameni.

Ucraina ar trebui sa primeasca tot sprijinul de care are nevoie pentru a lupta cu Rusia și a caștiga acest razboi, transmite, vineri, Florin Cițu: „Ar trebui sa ne pregatim sa ajutam cu tot ce putem la reconstrucția Ucrainei. Opriți comerțul cu Rusia"