Ministrul de externe iranian Mohammad Javar Zarif i-a cerut sambata presedintelui american Donald Trump sa nu "aspire" la un presupus plan israelian care ar urmari sa provoace un razboi prin atacarea fortelor americane desfasurate in Irak, relateaza Reuters.



Javad Zarif a facut aceasta afirmatie cu ocazia implinirii unui an de la moartea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui atac cu drona in Irak. Pentru moment nu exista o reactie din partea Israelului.

Foto: (c) Khaled Abdullah/REUTERS

Washingtonul blameaza o militie irakiana sustinuta…