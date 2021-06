Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut luni sanctiuni economice impotriva Belarusului, inaintea unei reuniuni a UE care va discuta noi masuri punitive dupa deturnarea spre Minsk de catre autoritatile belaruse a unui avion cu scopul arestarii unui jurnalist al opozitiei, informeaza AFP. "Cred…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut, inaintea reuniunii miniștrilor de Externe ai UE, sanctiuni economice impotriva Belarusului, care ar putea viza industria potasei sau sectorul energetic. De asemenea, vor fi inasprite restrictiile la exporturile din UE de arme si echipamente care pot fi…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat Rusia si Belarus sa nu ameninte aliatii organizatiei nord-atlantice, dupa deturnarea de catre autoritatile belaruse a unui avion de pasageri, transmite duminica dpa. „Suntem desigur pregatiti, in caz de urgenta, sa protejam si aparam orice aliat…

- Guvernul Germaniei a cerut, vineri, Administratiei Vladimir Putin sa clarifice daca Rusia a fost implicata in incidentul aerian produs in Belarus, in cursul caruia a fost arestat un jurnalist disident. „Aceasta situatie trebuie clarificata rapid si in totalitate”, a declarat vineri Michael Roth, secretar…

- In 25 mai, Belarusul a obligat un avion apartinand Ryanair, care zbura din Grecia in Lituania, la bordul careia se afla jurnalistul disident belarus Roman Protasevici, sa aterizeze la Minsk. Bloggerul era cautat de la manifestatiile de anul trecut impotriva realegerii denuntate drept frauduloasa de…

- Sefa opozitiei belearuse in exil Svetlana Tihanovskaia indeamna Statele Unite si G7 la actiune impotriva regimului lui Aleksandr Lukasenko, acuzat de deturnarea unui avion de linie Ryanair cu scopul de a-l aresta pe opozantul politic belarus Roman Protasevici, care se afla la bord, relateaza AFP.…

- In acest caz, calificat drept o ”deturnare” a cursei de duminica intre Grecia si Lituania a unui avion al operatorului irlandez Ryanair, liderii UE au cerut eliberarea imediata a lui Roman Protasevici, un opozant cunoscut al presedintelui belarus Alexander Lukasenko. Liderii europeni au mai decis sa…

- Autoritatile belaruse au recurs la un avion de vanatoare si au semnalat o falsa alerta cu bomba pentru a forta un avion al companiei aeriene irlandeze Ryanair ce efectua o cursa intre Grecia si Lituania – tari membre ale UE si ale NATO – sa aterizeze la Minsk, unde l-au arestat pe pasagerul Roman Protasevici,…