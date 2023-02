Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, declara ca a obținut mesaje de susținere și reconfirmari ale susținerii din partea a 15 state membre Schengen pentru aderarea Romaniei, iar discuțiile continua: „nu se poate pune problema la acest moment sa credem ca Olanda are o alta poziție”. Fii…

- Vicepremierul Olandei, Wopke Bastiaan Hoekstra, a reiterat sprijinul Țarilor de Jos in privința aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Afirmația a fost facuta in timpul unei intrevederi bilaterale dintre Bogdan Aurescu și omologul sau olandez, la Sibiu.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o convorbire telefonica, miercuri, cu omologul sau polonez, Zbigniew Rau, pe tema relatiilor bilaterale, seful diplomatiei romane transmitand multumiri, totodata, pentru sprijinul "ferm" si "activ" al Poloniei

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o convorbire la telefon cu omologul sau suedez, Tobias Billstrom, cei doi oficiali agreand „mentinerea unei coordonari stranse pe aspectele discutate, in mod prioritar pe tema aderarii Romaniei la spatiul Schengen”, arata un comunicat MAE.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o intrevedere, luni, la Bruxelles, cu ministrul federal pentru Afaceri europene si internationale al Austriei, Alexander Schallenberg, in marja participarii la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, la solicitarea partii austriece,

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat decizia politicienilor suedezi care luni au anunțat ca nu se opun intrarii Romaniei in spațiul Schengen. Este vorba despre politicienii care anterior s-au opus aderarii Romaniei.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, consultari bilaterale cu omologul sau din Luxemburg, Jean Asselborn, in contextul vizitei efectuate in aceasta țara, context in care cei doi oficiali au vorbit despre aderarea Romaniei la Schengen, situatia de securitate din regiunea Marii Negre…

