- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, spune ca nu sunt inca semne ca dezescaladarea situatiei de securitate din Marea Neagra se produce „in mod real”, dupa ce Rusia a anunțat ca retrage o parte din militarii de la granița cu Ucraina.

- Prețul petrolului a atins, luni, cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani. Cauza ar fi temerile ca o posibila invazie a Ucrainei de catre Rusia ar putea declanșa sancțiuni americane și europene care ar perturba exporturile de la cel mai mare producator mondial pe o piața deja restransa. Cotația țițeiului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, duminica seara, ca ii este foarte, foarte greu sa creada ca nu se va ajunge la un conflict militar Rusia – Ucraina. In acest sens, ministrul a facut trimitere inclusiv la dramaturgie: „Știți cum se spune in dramaturgie: daca in actul I apare o pușca,…

- Statele Unite au cerut familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilor cu Rusia in privinta Ucrainei. Departamentul de Stat ii sfatuiește și pe cetațenii sai sa evite deplasarile in Belarus, din cauza “riscului de detentie si prezentei…