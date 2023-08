Stiri pe aceeasi tema

- Franța a dezmințit acuzațiile juntei care a preluat puterea in Niger ca ar dori „ sa intervina militar” in curand, aici. Sefa diplomatiei franceze Catherine Colonna a dezmintit luni acuzatiile juntei care a preluat puterea in Niger, potrivit carora Franta ar intentiona “sa intervina militar” in aceasta…

- Ministrul francez pentru tranzitia energetica, Agnes Pannier-Runacher, a cerut reprezentantilor a 13 tari europene cu programe nucleare, reuniti la Paris, sa intocmeasca o "foaie de parcurs" pentru dezvoltarea energiei atomice, transmite AFP.

- Consilierul de stat și ministrul chinez de Externe, Qin Gang, a purtat convorbiri miercuri la Paris cu ministrul francez de Externe, Catherine Colonna. Qin Gang a menționat ca vizita președintelui Emmanuel Macron in China a fost un succes și dorește ca alaturi de partea franceza sa implementeze consensul…

- Ministrul francez de Externe, Catherine Colonna, a indemnat miercuri China sa isi exercite influenta asupra Rusiei pentru a o face sa inteleaga faptul ca ar fi "intr-un impas" si pentru a reveni "la ratiune", in scopul opririi invaziei militare in Ucraina

- Presedintele francez Emmanuel Macron urmeaza sa efectueze, in perioada 2-4 iulie, o vizita de stat in Germania - prima a unui sef de stat francez din 2000 incoace - anunta luni presedintia germana, relateaza AFP. "Acest eveniment marcheaza inceputul unui nou capitol in prietenia care uneste cele doua…

- Tensiuni din ce in ce mai mari intre Franța și Italia. Ministrul de Externe italian și-a anulat in ultimul moment vizita oficiala programata la Paris; marul discordiei - chestiunea imigranților.