Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat, vineri, ca a discutat cu prim-ministrul Ciuca si cu omologul sau roman despre posibilitatea ca acele MiG-uri ale Armatei Romane sa fie donate Ucrainei. El a mai spus ca Ucraina a trimis o lista cu armament tuturor statelor aliate si ca ințelege foarte bine ajutorul pe care […]