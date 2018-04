Stiri pe aceeasi tema

- Agentia iraniana pentru energie nucleara are pregatite contramasuri "asteptate si neasteptate" pentru cazul in care SUA se vor retrage din acordul international asupra programului nuclear iranian, a declarat presedintele Iranului, Hassan Rohani, informeaza sambata Reuters. "Organizatia noastra pentru…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a afirmat vineri ca Teheranul are in vedere o varietate de contramasuri daca Washingtonul decide sa se retraga din acordul privind programul nuclear iranian incheiat in 2015, relateaza agentia Xinhua. ''Iranul are o serie larga de optiuni, in cadrul…

- 'Au fost facute schimbari in cadrul Departamentului de Stat in acest scop, sau cel putin acesta este unul dintre motive', a declarat Abbas Araghchi, citat de agentia Isna, in legatura cu anuntul de marti al presedintelui american de a-l inlocui pe Rex Tillerson cu Mike Pompeo, pana in prezent director…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul este preocupat…

- Doborarea unui avion israelian dupa ce acesta a bombardat un centru iranian din Siria a distrus mitul ”invincibilitatii IsraeluluI”, a declarat, Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Israelul foloseste o politica agresiva impotriva…