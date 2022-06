Stiri pe aceeasi tema

- Alianța iși va spori semnificativ forța de reacție rapida, va mari numarul militarilor de pe teritoriul statelor de pe flancul de est, inclusiv Romania, și va desemna Rusia drept o amenințare directa la adresa securitații transatlantice, scrie BBC , in ziua inceperii reuniunii NATO de la Madrid. Summitul…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a avut o intrevedere cu noul ministru francez al fortelor armate, Sebastien Lecornu, marti, la Baza Aeriana ‘Mihail Kogalniceanu’. Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri AGERPRES de MApN, cei doi oficiali au discutat despre cooperarea bilaterala, precum si…

- Presedintii statelor NATO de pe Flancul Estic participa la Summitul B9 B9 Summit. Foto: presidency.ro VIDEO: Summitul București 9 - Ceremonia primirii oficiale și intervențiile din deschiderea sesiunii plenare. Alocutiunea presedintelui României, Klaus Iohannis, în…

- Summitul Formatului Bucuresti 9 are loc la Palatul Cotroceni Președintele Poloniei, Andrzej Duda (stânga), și președintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, București, martie 2022. Foto: presidency.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - La Palatul Cotroceni are loc vineri…

- Romania a luat decizia de a interveni in favoarea Ucrainei la Curtea Internationala de Justitie in cadrul procedurilor lansate impotriva Federatiei Ruse, a anuntat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe. ‘In continuarea demersurilor intreprinse in sustinerea Ucrainei ca urmare a razboiului ilegal…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, ca vor fi continuate eforturile pentru a asigura raspunsul „prompt”, „hotarat” si „robust” al Aliantei Nord-Atlantice la orice provocare sau amenintare posibila.” Dupa cum am decis la recentul Summit de la Bruxelles,…

- Razboiul din Ucraina va mai dura si se anticipeaza o intensificare a conflagratiei pe flancul estic al Aliantei, a atras atentia, ieri, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. „Noi incurajam o solutionare politica, cerem Federatiei Ruse sa incheie neintarziat acest razboi inuman si ilogic,…

- Razboiul din Ucraina va mai dura si se anticipeaza o intensificare a conflagratiei pe flancul estic al Aliantei, a atras atentia, duminica, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. “Noi incurajam o solutionare politica, cerem Federatiei Ruse sa incheie neintarziat acest razboi inuman si ilogic,…