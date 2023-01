Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut luni, 16 ianuarie 2023, o convorbire telefonica cu ministrul spaniol pentru afaceri externe, Uniunea Europeana și cooperare, Jose Manuel Albares Bueno. Ministrul Bogdan Aurescu a abordat cu prioritate subiectul aderarii Romaniei la spațiul Schengen,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a discutat la telefon cu omologul danez, Lars Lokke Rasmussen, caruia i-a urat succes in aceasta functie, printre subiectele abordate numarandu-se si prioritatile comune ale celor doua state. De asemenea, ministrul de Externe a vorbit și cu ministrul portughez…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca, in discutiile pe care le-a avut marti cu omologul portughez Marcelo Rebelo de Sousa, a subliniat importanta actiunii unitare a UE in gestionarea preturilor la energie, respectiv in consolidarea securitatii aprovizionarii cu resurse energetice. Seful statului…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius – Constantin Budai, și vicepreședintele Regatului Spaniei și ministrul Muncii și Economiei Sociale, Yolanda Diaz Perez, au semnat, in localitatea Castellon de la Plana, in marja ședinței comune de astazi a Guvernelor Romaniei și Regatului Spaniei, un Memorandum…

- Romania si Spania sunt de acord sa infiinteze un grup de lucru in vederea analizarii solutiilor pentru acordarea dublei cetatenii membrilor comunitatii romane din Spania, se arata in declaratia comuna adoptata, miercuri, de premierii Nicolae Ciuca si Pedro Sanchez, cu ocazia primei sedinte comune a…

- Prima sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Spaniei are loc la Castellon de la Plana. Premierul Nicolae Ciuca, impreuna cu 6 ministri au avut intalniri cu omologii lor spanioli si semneaza mai multe documente.

- Premierul Nicolae Ciuca participa, miercuri, impreuna cu mai multi membri ai Cabinetului, la prima sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Regatului Spaniei, gazduita la Castellon de la Plana. Este prima reuniune interguvernamentala comuna, prefigurand si aniversarea, in 2023, a 10 ani de la stabilirea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, consultari bilaterale cu omologul sau din Luxemburg, Jean Asselborn, in contextul vizitei efectuate in aceasta țara, context in care cei doi oficiali au vorbit despre aderarea Romaniei la Schengen, situatia de securitate din regiunea Marii Negre…